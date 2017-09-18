В Пензе приступили к разработке проекта нового корпуса пензенского онкодиспансера Медицина

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Проектно-сметная документация на строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера находится в разработке. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Проект объявлен. Он в стадии разработки. До 15 декабря проект будет готов», — сообщил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал министров контролировать необходимость строительства или реконструкции объектов в районах области и вносить уже проработанные предложения председателю правительства.

Он пояснил, что решение вопроса о финансировании может быть решено разными способами даже в случае отсутствия в бюджете необходимых средств.

«Например, строительство с рассрочкой платежа на три года. Если у нас средств не хватает в бюджете, [...] мы можем искать варианты по примеру строительства школы-детского сада в Елюзани, по строительству хирургического корпуса в Кузнецке. Можно найти инвестора, который построит за свои средства онкологический корпус, сдаст в аренду. Или пусть это будет частный корпус. Какая разница? Все равно люди там будут получать услугу по Фонду обязательного медицинского страхования. […] Главное, чтобы мы понимали, что средства можно использовать из разных источников», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера по адресу: Пенза, проспект Строителей, 37А, был объявлен на официальном портале госзакупок в середине июня.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 8 млн. рублей. Строительство предполагается на земельном участке общей площадью около 85 тыс. кв. метров, на котором уже присутствуют корпуса учреждения. Здание должно иметь один подземный этаж и пять надземных. Расчетная необходимая площадь помещений — не менее 6 тыс. кв. метров.

В корпусе будут располагаться, в частности, гематологический центр, дневной стационар, клинико-диагностическая, гистоморфологическая, центральная цитологическая лаборатории, а также отделения — эндоскопическое и УЗИ.

Главный врач пензенского онкологического диспансера Виталий Серебряков пояснил, что необходимость строительства нового корпуса обусловлена возросшей нагрузкой на поликлинику, стационар и диагностическое отделение — поликлиника рассчитана на 480 посещений в рабочую смену, а в настоящий момент их насчитывается около 600.