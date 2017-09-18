Программа ЭКО и профилактики абортов дает в хорошие результаты — Владимир Стрючков Медицина

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Программа по проведению бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения и профилактика абортов в Пензенской области дают хорошие результаты. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«У нас программа ЭКО и по профилактике абортов работает достаточно успешно. Мы те показатели, которые первоначально были запланированы в начале года, увеличили ровно в два раза» — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября.

Министр добавил, что число абортов за 8 месяцев 2017 года снизилось на 15%.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в ходе общения с работниками медико-социальных центров у нему поступила просьба организовать для них дополнительное обучение.

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Владимир Стрючков признал, что до этого работа в таких кабинетах была организована на примитивном уровне и заверил, что в женской консультации, которая будет открыта в октябре, а также на базе межрайонных больниц будут работать специалисты с самой современной подготовкой.

«Ни одна женщина, которая будет направлена на прерывание беременности, не пройдет мимо этого кабинета — мимо тех специалистов, которые подготовлены на самом высоком уровне. Мы эту ситуацию еще более централизуем. Я имею в виду этот поток — разрешение, допуск на проведение», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев призвал привлечь чиновников и специалистов разных сфер к работе этих кабинетов, поскольку зачастую решение женщины прервать беременность обусловлено сопутствующими проблемами, например, отсутствием жилья.

«Когда человек поймет, что есть такие-то возможности, когда государство окажет помощь и поддержку, возможно, человек откажется от идеи прекратить беременность. […] Если мы будем подходить к этому формально, у нас не будет результата», — пояснил глава региона.