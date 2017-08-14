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В Пензе губернатор предложил привлечь активных матерей и священников к борьбе с абортами

16:57 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлечь матерей с активной жизненной позицией и священников к профилактической работе с беременными женщинами, которые планируют сделать аборт.

В Пензе губернатор предложил привлечь активных матерей и священников к борьбе с абортами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть очень активные, грамотные, [которые] умеют подать материал. Одна из них [Анна] Кузнецова, которая ушла уполномоченным по правам человека [при президенте РФ], та же [Мария] Львова-Белова. Есть в районах. Их тоже надо приглашать, с ними договариваться, заключать соглашения. […] И других женщин, которые на своем примере могут понять другую женщину, рассказать об этом и передать переживания», — отметил глава региона в ходе выездного совещания в здании женской консультации №3 на улице Красной, где планируется открыть офтальмологическую поликлинику.

По мнению губернатора, также к таким беседам можно привлекать женщин, которые раньше сами хотели сделать аборт, но передумали.

«Почему бы нам в женской консультации не оборудовать молельную комнату, чтобы там на постоянной основе работал священник, например?» — задался вопросом Иван Белозерцев.

Он добавил, что необходимо обратиться к митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму с просьбой подобрать священника, обладающего даром убеждения.
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