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В Пензе за 9 месяцев проведено более 800 высокотехнологичных офтальмологических операций

11:05 | 12.10.2017 | Медицина

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Специалисты пензенской областной офтальмологической больницы провели более 800 высокотехнологичных медицинских операций за первые 9 месяцев 2017 года . Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе за 9 месяцев проведено более 800 высокотехнологичных офтальмологических операций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего за этот период они сделали более 7 тыс. операций.

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Главврач пензенской областной офтальмологической больницы, кандидат медицинских наук Рашид Галеев отметил, что полностью излечить можно только катарактальную слепоту.

«Во всех остальных случаях речь идет о так называемой вторичной профилактике, то есть о раннем выявлении и начале лечения заболевания, чтобы не допустить его стремительного развития с исходом в инвалидизацию», — пояснил он.

По его словам, ключевая роль при этом отводится профилактическим осмотрам и диспансеризации населения, когда эти заболевания можно выявить на ранних стадиях.
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