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Пензенский Минздрав и центр оториноларингологии ФМБА договорились о сотрудничестве

13:33 | 27.10.2017 | Медицина

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между научно-клиническим центром ФМБА России и министерством здравоохранения Пензенской области.

Пензенский Минздрав и центр оториноларингологии ФМБА договорились о сотрудничестве

Фото: Health.pnzreg.ru

Встреча главы регионального ведомства Владимира Стрючкова и заместителя директора по лечебной работе научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Александра Буркина состоялась в минувший четверг, 26 октября.

Они обсудили вопросы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям Пензенской области, обучения медработников, а также проведения мастер-классов по профилям «Оториноларингология», «Челюстно-лицевая хирургия» и «Офтальмология».

Кроме того, был затронут вопрос об организации совместных научно-исследовательских работ, конференций и семинаров.

«Мы готовы оказывать организационно методическую и лечебную помощь регионам России», — сообщил Александр Буркин.

В свою очередь Владимир Стрючков предложил составить дорожную карту по совершенствованию медицинской помощи больным с ЛОР-заболеваниями.

«Специалисты по оториноларингологии Пензенской области с удовольствием наберутся опыта у коллег из Москвы. Мы готовы направить их в ваше учреждение для повышения уровня квалификации», — цитирует министра пресс-служба регионального Минздрава.
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