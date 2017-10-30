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Глава пензенского Минздрава выступит с докладами на конгрессе в Москве

17:40 | 30.10.2017 | Медицина

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Глава Минздрава Пензенской области Владимир Стрючков представит опыт региона на трехдневном конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения», который начал свою работу в Москве в понедельник, 30 октября.

Глава пензенского Минздрава выступит с докладами на конгрессе в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что он выступит с двумя докладами: «Различные модели организации скорой и неотложной медицинской помощи. Система неотложной медицинской помощи» и «Лучший опыт создания межрайонных центров».

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Владимир Стрючков возглавил делегацию Пензенской области, в состав которой вошли врачи местных больниц.

Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» призван способствовать формированию стратегии развития отрасли на ближайшие 5–10 лет.

В рамках мероприятия состоится шестой съезд Национальной медицинской палаты, а также будет вручена ежегодная премия «За вклад в развитие системы здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам».
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