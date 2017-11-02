В Пензенской области определен режим работы больниц в праздники Медицина

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Изменения внесены в график работы медицинских организаций Пензенской области амбулаторно-поликлинического звена в связи с Днем народного единства, который будет отмечаться в субботу, 4 ноября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, 4 и 5 ноября дежурные врачи в поликлиниках будут оказывать неотложную помощь, выписывать рецепты и оформлять листки временной нетрудоспособности с 8.00 до 14.00.

В понедельник, 6 ноября, поликлиники будут работать по графику субботы. В соответствии с ним и предварительной записью будут организованы плановые приемы медиков, включая специалистов.

Врача на дом по единым телефонам с 4 по 6 ноября можно будет вызвать с 7.30 до 11.00.

Скорая медицинская помощь и лечение в условиях стационара все три дня будут оказываться населению в полном объеме в круглосуточном режиме.

Также предусмотрено круглосуточное дежурство сотрудников министерства здравоохранения Пензенской области и администраторов лечебных учреждении на телефонах горячих линий.