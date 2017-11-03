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Единая «Пензенская стоматологическая поликлиника» будет создана в регионе

14:29 | 03.11.2017 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Государственное автономное учреждение здравоохранения Пензенской области «Городская стоматологическая поликлиника» ждет реорганизация: к нему будет присоединено ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника». Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Иван Белозерцев.

Единая «Пензенская стоматологическая поликлиника» будет создана в регионе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

После завершения реорганизации учреждение будет носить название «Пензенская стоматологическая поликлиника».

Основными целями его деятельности будут являться: оказание неотложной стоматологической помощи при острых состояниях, а также проведение диагностики, лечения и профилактики заболеваний челюстно-лицевой области.

Министерству здравоохранения Пензенской области как учредителю необходимо внести изменения в устав учреждения и совершить другие юридически значимые действия по реорганизации.

Контроль за исполнение постановления возложен на вице-губернатора Валерия Савина.

Государственное автономное учреждение Пензенской области «Городская стоматологическая поликлиника» оказывает медицинскую помощь населению более 50 лет. Объединяет девять крупных самостоятельных отделений, которые расположены в Пензе на улицах Володарского, Леонова, Фабричной, Ульяновской, Кижеватова, Вадинской, Калинина и проспекте Строителей.

На протяжении нескольких десятков лет учреждение возглавлял Петр Скуридин. В настоящее время поликлиникой руководит Елена Скворцова.

Детская стоматологическая поликлиника была образована в Пензе в 1969 году. В разные годы входила в состав тех или иных учреждений. В 2001 году получила самостоятельность, став муниципальным учреждением здравоохранения; в 2011 — автономным, а в 2012 — государственным автономным учреждением здравоохранения Пензенской области.

На данный момент состоит из шести отделений, подразделения которых располагаются в Пензе и Пензенском районе.

С 2001 года детскую стоматологическую поликлинику возглавляет Елена Блащук.
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