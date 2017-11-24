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В перинатальном центре Пензы за день родились три девочки и мальчик

11:42 | 24.11.2017 | Медицина

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Три девочки и мальчик появились на свет в первый день работы перинатального центра, который был открыт на базе пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в минувший четверг, 23 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В перинатальном центре Пензы за день родились три девочки и мальчик

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Малыши и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и настроены на скорую выписку домой», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что роды приняли медицинские работники, прошедшие специальное обучение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый ребенок — девочка весом 3,3 кг и ростом 52 см — появился на свет в новом перинатальном центре Пензы в минувший четверг, 23 ноября, в 11.55. Мама – жительница Бессоновского района чувствует себя хорошо.
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