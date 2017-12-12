Онкодиспансер Пензы закупил новое оборудование для диагностики рака желудка и кишечника Медицина

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский областной онкологический диспансер закупил новое японское оборудование стоимостью 5 млн. рублей для диагностики рака желудка и кишечника.

Фото: Health.pnzreg.ru

В июне–августе 2017 года автоматический анализатор для определения скрытой крови в биоматериале человека прошел апробацию на базе онкодиспансера. В связи с его высокой эффективностью было принято решение о приобретении оборудования.

За время тестирования была проведена диагностика более 600 человек, и выявлено несколько случаев рака желудка и кишечника. На данный момент все эти пациенты прошли соответствующее лечение.

Аппарат способен осуществлять около 300 исследований в день.

Он позволяет проводить анализы иммунохимическим методом исследования. С его помощью планируется ежегодно обследовать примерно 140 тыс. жителей Пензенской области.

С 2018 года данный вид диагностики является обязательным исследованием в рамках диспансеризации для лиц старше 50 лет.

До применения нового оборудования специалисты проводили бензидиновую пробу, которая не позволяла выявить патологию на ранних стадиях. Ее чувствительность составляла около 50–60%, а у японского прибора этот показатель достигает 98%.

Как пояснила врач отделения клинической лабораторной диагностики областного онкологического диспансера Юлия Землянова, на данный момент скрининг, который проводится с помощью купленного анализатора, является наиболее простым, быстрым и эффективным способом выявления патологии.

«По результатам анализов врач назначает дальнейшее обследование для уточнения диагноза», — цитирует Юлию Землянову пресс-служба регионального Минздрава.