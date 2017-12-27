Ситуация с ВИЧ находится в Пензенской области под контролем — Владимир Стрючков Медицина

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пензенской области находится под контролем. Об этом заявил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Я вам скажу: у нас один возбудитель общественного спокойствия — господин Олейник [бывший заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи]. У нас абсолютно все нормально. Вы знаете, проблема есть на земном шаре. И то, что рост определенный, и он будет расти [...] — это вопросов нет. Но тот рост, который есть, и та ситуация, которая сегодня есть, она целиком и полностью находится под контролем», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

Министр добавил, что все профилактические мероприятия проводятся в регионе в соответствии со стандартами, заданными на федеральном уровне.

Владимир Стрючков отметил, что тему ВИЧ «сегодня просто вот так взять и убрать невозможно».

Вместе с тем, по его мнению, в Пензенской области «нет никакой катастрофы».

Согласно официальным данным, на 1 ноября 2017 года в Пензенской области было зарегистрировано 3 тыс. 384 ВИЧ-инфицированных человека, из них на диспансерном учете состояли 2 тыс. 805.

Пораженность населения составила 218,5 на 100 тыс. населения.

За 10 месяцев было зарегистрировано 363 новых случая ВИЧ-инфекции. Заболеваемость выросла до 28,3 на 100 тыс. населения. За 10 месяцев 2016 года показатель составлял 25,8.