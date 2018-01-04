Специалисты пензенского Минздрава проверили неверкинскую и камешкирскую больницы Медицина Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Специалисты министерства здравоохранения Пензенской области посетили неверкинскую и камешкирскую участковые больницы с целью контроля за проведением антитеррористических мероприятий, безопасностью пациентов, регламентом работы и оказанием медицинской помощи в минувшую среду, 3 января. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Обход показал соблюдение в обеих организациях пропускного режима, антитеррористических мер и противопожарных правил. В связи с возможными ночными заморозками руководителям больниц рекомендовано усилить меры безопасности пациентов при передвижении на территории больницы и посыпать тротуары песко-соляной смесью. Претензий к медицинскому персоналу со стороны больных при обходе стационарных отделений не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Нашли ошибку в тексте?

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