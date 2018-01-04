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Специалисты пензенского Минздрава проверили неверкинскую и камешкирскую больницы

09:09 | 04.01.2018 | Медицина

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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Специалисты министерства здравоохранения Пензенской области посетили неверкинскую и камешкирскую участковые больницы с целью контроля за проведением антитеррористических мероприятий, безопасностью пациентов, регламентом работы и оказанием медицинской помощи в минувшую среду, 3 января.

Специалисты пензенского Минздрава проверили неверкинскую и камешкирскую больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обход показал соблюдение в обеих организациях пропускного режима, антитеррористических мер и противопожарных правил.

В связи с возможными ночными заморозками руководителям больниц рекомендовано усилить меры безопасности пациентов при передвижении на территории больницы и посыпать тротуары песко-соляной смесью.

Претензий к медицинскому персоналу со стороны больных при обходе стационарных отделений не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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