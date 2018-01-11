В Пензе начали готовить помещения для аутотрансплантации костного мозга Медицина

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Капитальный ремонт начат в отдельном блоке гематологического отделения пензенского областного онкодиспансера, где впоследствии будет оборудовано четыре палаты с абактерицидной средой для проведения аутологической трансплантации костного мозга взрослым пациентам.

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«Этот блок будет отграничен от остальной части отделения. Он будет иметь индивидуальную систему вентиляции, которая позволит создать условия такие же, как в операционной», — пояснил главврач онкодиспансера Виталий Серебряков.

Он уточнил, что при ремонте будут использованы денежные средства в размере более 6 млн. рублей, выделенные из резервного фонда президента России.

«Планируем его [ремонт] завершить в конце февраля», — добавил руководитель онкодиспансера.

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По словам Виталия Серебрякова, пока подобная высокотехнологичная медпомощь оказывается лишь в 14 учреждениях страны, поэтому до настоящего времени при необходимости аутотрансплантации костного мозга пациенты из Пензенской области по квоте направлялись в Москву или Санкт-Петербург, однако многие не дожидались своей очереди, так как выполнять процедуру можно только в период ремиссии.

«В среднем мы планируем в год [проводить] порядка 25–30 таких трансплантаций», — сказал главврач.

Он отметил, что это приблизительно соответствует потребностям региона.

Виталий Серебряков подчеркнул также, что проводимый ремонт никак не отразится на пациентах, проходящих лечение в учреждении в настоящее время.