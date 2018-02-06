EN
02:13:16 Среда, 7 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области за год благодаря ЭКО родились почти 180 детей

14:49 | 06.02.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 178 детей родились в Пензенской области в 2017 году благодаря проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Пензенской области за год благодаря ЭКО родились почти 180 детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В результате 821 процедуры ЭКО на учет по беременности встали 283 пациентки.

За данной услугой пензенские супружеские пары обращались в 22 клиники разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Рязани, а также в местные медицинские учреждения, где отмечен один из самых высоких показателей эффективности экстракорпорального оплодотворения. Он составил 35,1% при среднем уровне по стране в 32%.

Читайте также

Полпред президента РФ оценил возможности нового перинатального центра Пензы

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2017 года министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков проинформировал, что в марте–апреле 2018 года ЭКО впервые начнут проводить в государственном бюджетном учреждении региона — в перинатальном центре.

1 февраля главврач пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, показывая перинатальный центр полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу, пояснил, что блок экстракорпорального оплодотворения полностью укомплектован оборудованием и скоро будет запущен.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы будут выбирать места для благоустройства с учетом разработанных концепций — Иоффе Пензенские ТСЖ и кооперативы размещают сведения в ГИС ЖКХ не в полном объеме
По пензенской программе госгарантий в 2018 году предусмотрено 850 процедур ЭКО Осужден житель пензенского села, пытавшийся зарезать и отравить любимую женщину
Денис Айрапетян подал апелляцию в связи с недопуском к Олимпиаде Пенсионерка перевела более 80 тыс. рублей за «снятие негативной энергии» с сына
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама