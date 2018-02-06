В Пензенской области за год благодаря ЭКО родились почти 180 детей Медицина

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 178 детей родились в Пензенской области в 2017 году благодаря проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В результате 821 процедуры ЭКО на учет по беременности встали 283 пациентки.

За данной услугой пензенские супружеские пары обращались в 22 клиники разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Рязани, а также в местные медицинские учреждения, где отмечен один из самых высоких показателей эффективности экстракорпорального оплодотворения. Он составил 35,1% при среднем уровне по стране в 32%.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2017 года министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков проинформировал, что в марте–апреле 2018 года ЭКО впервые начнут проводить в государственном бюджетном учреждении региона — в перинатальном центре.

1 февраля главврач пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, показывая перинатальный центр полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу, пояснил, что блок экстракорпорального оплодотворения полностью укомплектован оборудованием и скоро будет запущен.