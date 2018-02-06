EN
02:13:13 Среда, 7 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

По пензенской программе госгарантий в 2018 году предусмотрено 850 процедур ЭКО

17:29 | 06.02.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 850 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется провести в 2018 году в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По пензенской программе госгарантий в 2018 году предусмотрено 850 процедур ЭКО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Процедура доступна в 183 клиниках страны. Однако пензенские пары больше всего предпочитают учреждения родовспоможения Самары, Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга. С введением в эксплуатацию перинатального центра в Пензе данная репродуктивная технология поможет еще большему числу супружеских пар, имеющих проблему, связанную с рождением детей», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в 2017 году благодаря ЭКО в Пензенской области родились около 180 детей. Процедуру прошла 821 супружеская пара.

Как сообщается на сайте территориального фонда ОМС Пензенской области, с 1 января 2018 года за счет средств обязательного медицинского страхования стала доступна процедура криоконсервации эмбрионов с последующим размораживанием и переносом в полость матки.

При этом хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы будут выбирать места для благоустройства с учетом разработанных концепций — Иоффе Пензенские ТСЖ и кооперативы размещают сведения в ГИС ЖКХ не в полном объеме
Осужден житель пензенского села, пытавшийся зарезать и отравить любимую женщину Денис Айрапетян подал апелляцию в связи с недопуском к Олимпиаде
Пенсионерка перевела более 80 тыс. рублей за «снятие негативной энергии» с сына Иван Белозерцев обозначил приоритеты при планировании работ по ремонту дорог в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама