По пензенской программе госгарантий в 2018 году предусмотрено 850 процедур ЭКО Медицина

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 850 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется провести в 2018 году в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Процедура доступна в 183 клиниках страны. Однако пензенские пары больше всего предпочитают учреждения родовспоможения Самары, Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга. С введением в эксплуатацию перинатального центра в Пензе данная репродуктивная технология поможет еще большему числу супружеских пар, имеющих проблему, связанную с рождением детей», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в 2017 году благодаря ЭКО в Пензенской области родились около 180 детей. Процедуру прошла 821 супружеская пара.

Как сообщается на сайте территориального фонда ОМС Пензенской области, с 1 января 2018 года за счет средств обязательного медицинского страхования стала доступна процедура криоконсервации эмбрионов с последующим размораживанием и переносом в полость матки.

При этом хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.