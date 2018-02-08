В Пензе впервые применили терапевтическую гипотермию для спасения жизней новорожденных
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Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Методика терапевтической гипотермии с интракорпоральным температурным мониторингом впервые применена к двум новорожденным в перинатальном центре Пензы.
Фото: Pnzreg.ru
Состояние одной девочки благодаря этому уже стабилизировалось.
Как пояснила главный внештатный неонатолог Пензенской области Людмила Филимонова, терапевтическая гипотермия представляет собой контролируемое снижение центральной температуры тела у новорожденного с целью уменьшения риска ишемического повреждения тканей головного мозга после нарушения кровообращения в момент асфиксии.
Она отметила, что начинать применение методики ребенку необходимо как можно раньше после диагностирования патологии.
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«В ситуации с первой новорожденной мы начали работать через 20 минут после ее рождения. Уже через час после начала лечения отмечалась нормализация лабораторных показателей, стабилизация гемодинамики ребенка. Осложнений во время процедуры не возникло», — сказала Людмила Филимонова.
Врач отметила, что терапевтическая гипотермия успешно применяется неонатологами и в других регионах.
«Безусловно, это можно назвать прорывом в лечении малышей, рожденных с очень низкой оценкой по шкале Апгар. Те условия, в которых мы работаем в настоящее время, позволили вывести оказание медицинской помощи малышам и их мамам на совершенно новый уровень», — цитирует Людмилу Филимонову пресс-служба правительства Пензенской области.