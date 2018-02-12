Пензенский центр медпрофилактики потратит на передачи о здоровье около 2 млн. рублей Медицина

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский областной центр медицинской профилактики объявил открытый конкурс на оказание услуг по производству и размещению цикла тематических программ в эфире общероссийских теле- и радиоканалов, вещающих на территории региона.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 890 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области.

В соответствии с техническим заданием, победителю открытого конкурса предстоит подготовить и выпустить в эфир не менее 42 передач, рассказывающих о проектах в сфере здравоохранения, а также о проблемах в пензенской медицине и их решении.

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Предполагается, что исполнитель обеспечит не менее четырех трансляций видеорубрики продолжительностью 3–4 минуты в период с 5.00 до 9.00 в будни, а также не менее трех трансляций радиоверсии в рабочие дни с 6.00 до 21.00.

Кроме того, планируется выпускать видеопередачу хронометражем 10–15 минут, которая должна выходить минимум один раз по выходным с 8.00 до 15.00. Также намечена трансляция радиоверсии в будние дни с 7.00 до 19.00.

Контракт рассчитан на период по 31 декабря 2018 года.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 6 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году подобный контракт был заключен с государственной телерадиокомпанией «Пенза», являющейся филиалом ВГТРК. Ее заявка, поданная на электронный аукцион, стала единственной, отвечающей всем требованиям заказчика.