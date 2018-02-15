В Пензе предлагается изменить порядок постановки на учет наркозависимых граждан Медицина

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области намерено в течение ближайших двух недель инициировать изменение порядка постановки на учет наркозависимых граждан.

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«До конца февраля мы планируем инициировать перед депутатским корпусом вопрос об изменении порядка постановки на учет граждан, систематически употребляющих наркотические средства», — сообщил и.о. начальника управления МВД России по Пензенской области Вадим Ковтун, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

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Он пояснил, что действующая в настоящий момент добровольная система не устраивает ни правоохранительные органы, ни органы исполнительной власти.

«[Она] является совершенно необъективной, не показывает реальные масштабы потребителей наркотиков в регионе и не способствует организации качественной профилактики», — констатировал полковник полиции.

Вадим Ковтун добавил, что выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе связанных с организацией притонов, контрабандой и легализацией доходов, является одной из приоритетных задач УМВД на 2018 год.