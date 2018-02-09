В Пензенской области на треть увеличилось число случаев отравления наркотиками Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Число случаев отравления наркотическими средствами увеличилось в Пензенской области в 2017 году на треть. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев в ходе визита в Пензу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Зафиксировано 213 таких фактов, прирост составляет более 30%. Из них 19 — со смертельным исходом. При этом ряд умерших граждан в поле зрения органов внутренних дел не попадали, какие-либо профилактические мероприятия с ними не проводились», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Вместе с тем, по словам Сергея Зайцева, в большинстве регионов Приволжского федерального округа, как и в целом по ПФО, количество отравлений наркотиками снизилось.

«Для примера: в Республике Башкортостан — в 2,5 раза, в Саратовской области — в 3 раза, в Удмуртии — более чем в 4 раза, в Мордовии — в 14 раз. Есть над чем подумать», — отметил заместитель генпрокурора РФ.

Сергей Зайцев пояснил, что в этой связи должна быть значительно активизирована работа по раннему выявлению наркопотребителей, их медицинской и социальной реабилитации, а также пресечению фактов пропаганды и распространения запрещенных веществ, особенно в интернете.

Читайте также

Олейник предположил, что Белозерцева устраивает взгляд Стрючкова на проблему ВИЧ

«Хочу также отметить, что совместными усилиями органов прокуратуры и суда в области наработана определенная практика применения положений ст. 4.1. КоАП РФ [«Общие правила назначения административного наказания»] по делам в сфере незаконного оборота наркотиков», — сказал он, обратив внимание на то, что в большинстве случаев на лиц, уличенных в немедицинском потреблении наркотических средств, налагаются дополнительные обязанности по прохождению диагностики и профилактических мероприятий.

«В то же время в материалах административных дел зачастую отсутствуют данные о необходимости прохождения наркопотребителями курса лечения и реабилитации, в том числе социальной, вследствие чего установленная законом возможность реабилитации не используется. С учетом изложенного, полагаю, необходимо дополнительно проанализировать складывающуюся практику и принять меры для ее корректировки», — добавил заместитель генерального прокурора России.