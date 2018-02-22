Определен график работы пензенских больниц в праздники Медицина

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Прием врачей-специалистов в поликлиниках и участковых больницах Пензенской области будет организован 24 февраля по субботнему графику — с 8.00 до 14.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти будет производиться с 8.00 до 14.00 все три дня [23, 24 и 25 февраля, которые являются выходными в связи с празднованием Дня защитника Отечества]», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в эти же часы в выходные дни будут работать контакт-центры, при этом вызвать врача на дом можно только 11.00.

«Напомним, телефоны для взрослого населения Пензы: +7 (8412) 999-130; +7-937-431-54-40, для детей: +7 (8412) 990-130; +7-937-412-60-29», — уточнили в министерстве.