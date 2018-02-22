EN
15:51:12 Четверг, 22 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Определен график работы пензенских больниц в праздники

15:18 | 22.02.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Прием врачей-специалистов в поликлиниках и участковых больницах Пензенской области будет организован 24 февраля по субботнему графику — с 8.00 до 14.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Определен график работы пензенских больниц в праздники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти будет производиться с 8.00 до 14.00 все три дня [23, 24 и 25 февраля, которые являются выходными в связи с празднованием Дня защитника Отечества]», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в эти же часы в выходные дни будут работать контакт-центры, при этом вызвать врача на дом можно только 11.00.

«Напомним, телефоны для взрослого населения Пензы: +7 (8412) 999-130; +7-937-431-54-40, для детей: +7 (8412) 990-130; +7-937-412-60-29», — уточнили в министерстве.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в 2017 году чаще всего ВИЧ выявляли у людей в возрасте 30–39 лет «МегаФон» предложил технологичные подарки к 23 февраля и 8 Марта
В Пензенской области в течение четырех дней будут ловить пьяных водителей Кузнецк, Заречный и Пенза вошли в число лидеров по инфицированности населения ВИЧ
В Пензенской области объявлен конкурс рисунка, посвященный Лаврентию Загоскину Бывший глава администрации Сосновоборска наказан за незаконную проверку юрлица
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама