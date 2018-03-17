Для кузнецкой больницы приобретут компьютерный томограф Медицина

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Компьютерный томограф будет приобретен для кузнецкой межрайонной детской больницы на средства из бюджета Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, аппарат позволит проводить более точные обследования за короткий промежуток времени и обеспечивать полный охват внутренних органов с высоким разрешением при сниженной лучевой нагрузке.

В кузнецком медицинском учреждении имеются квалифицированные специалисты, способные работать на подобном оборудовании.

Необходимость проведения компьютерной томографии возникает при амбулаторном обследовании и лечении пациентов, а также в круглосуточном стационаре по профилям травматология, хирургия, педиатрия, пульмонология, неврология, неонатология и гинекология.

Кузнецкая межрайонная детская больница оказывает медицинскую помощь почти 28 тыс. детей, проживающим в Кузнецке и четырех районах Пензенской области.

Учреждение имеет в своем составе поликлинику на 550 посещений в смену, женскую консультацию, рассчитанную на 225 приемов в день и круглосуточный стационар на 250 коек.

С 2015 года больница оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям неонатология и гинекология.