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Для кузнецкой больницы приобретут компьютерный томограф

08:05 | 17.03.2018 | Медицина

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Компьютерный томограф будет приобретен для кузнецкой межрайонной детской больницы на средства из бюджета Пензенской области.

Для кузнецкой больницы приобретут компьютерный томограф

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, аппарат позволит проводить более точные обследования за короткий промежуток времени и обеспечивать полный охват внутренних органов с высоким разрешением при сниженной лучевой нагрузке.

В кузнецком медицинском учреждении имеются квалифицированные специалисты, способные работать на подобном оборудовании.

Необходимость проведения компьютерной томографии возникает при амбулаторном обследовании и лечении пациентов, а также в круглосуточном стационаре по профилям травматология, хирургия, педиатрия, пульмонология, неврология, неонатология и гинекология.

Кузнецкая межрайонная детская больница оказывает медицинскую помощь почти 28 тыс. детей, проживающим в Кузнецке и четырех районах Пензенской области.

Учреждение имеет в своем составе поликлинику на 550 посещений в смену, женскую консультацию, рассчитанную на 225 приемов в день и круглосуточный стационар на 250 коек.

С 2015 года больница оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям неонатология и гинекология.
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