Пензенская область получит на здравоохранение более 186 млн. рублей Медицина

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Более 186 млн. рублей будет выделено Пензенской области из федерального бюджета в 2018 году на совершенствование оказания медицинской помощи.

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В частности, распоряжением правительства РФ от 3 марта 2018 года более 76 млн. рублей предусмотрено на дооснащение детских поликлиник и отделений в медицинских организациях.

«В первую очередь речь идет о детских поликлиниках, которые будут построены в Нижнеломовском и Сердобском районах, а также о дооснащении всех детских отделений на базе поликлиник и детских медицинских организаций региона», — пояснила замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Еще свыше 30 млн. рублей выделено распоряжением правительства России от 3 марта 2018 года на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи жителям населенных пунктов, расположенных на расстоянии более 6 км от ближайшего медобъекта, в которых проживают менее 100 человек.

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Всего в Пензенской области 252 населенных пункта, в которых от 1 до 100 жителей. Общая численность населения в них составляет около 6,5 тыс. человек.

«В соответствии с территориальным планированием для нашего региона необходимо шесть таких комплексов. Они будут приобретены для Сурского края впервые и обеспечат подвоз медицинской врачебной бригады первичного звена и оказание первичной медицинской помощи жителям наиболее удаленных и наиболее малочисленных населенных пунктов региона. Подобные передвижные медицинские объекты составят своеобразную альтернативу фельдшерским здравпунктам, предусмотренным в малочисленных населенных пунктах», — уточнила Оксана Чижова.

Свыше 60 млн. рублей выделено Пензенской области в соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 марта.

Денежные средства будут направлены на совершенствование паллиативной медицинской помощи жителям региона, включая приобретение необходимых жизненно важных и обезболивающих лекарственных препаратов.

Кроме этого, более 18 млн. рублей, предусмотрено в рамках другого распоряжения от этого же числа. Они будут выделены на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.