Глава пензенского Минздрава назвал территории, где необходимы новые поликлиники Медицина

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков назвал территории, на которых имеется потребность в новых медицинских учреждениях.

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«Для укрепления первичной медико-санитарной помощи и приведения сети медицинских объектов областного центра в соответствие с нормативами необходимо строительство взрослой и детских поликлиник в новом микрорайоне Арбеково», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

Министр уточнил, что детские поликлиники также нужно построить в селе Засечном и Нижнеломовском районе.

«Кроме того, необходимо приобретение здания под размещение врачебных амбулаторий в микрорайонах ГПЗ на улице Антонова и «Арбековская застава». Общие затраты где-то, по нашим расчетам, должны составлять порядка 25 млн. рублей», — отметил Владимир Стрючков.