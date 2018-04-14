Виталий Серебряков освобожден от должности главврача онкодиспансера Пензы Медицина

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков, который возглавлял учреждение на протяжении почти 6 лет, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Главный врач пензенского областного онкологического диспансера освобожден от занимаемой должности», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в субботу, 14 апреля.

На кого будет возложено исполнение обязанностей руководителя учреждения, Иван Белозерцев не уточнил.

Главный врач пензенского областного онкологического диспансера освобожден от занимаемой должности. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 14, 2018

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского онкодиспансера, заместителями главного врача являются три человека: Дмитрий Чичеватов (по медицинской части), Галина Блинова (по организационно-методической работе) и Светлана Седова (по клинико-экспертной работе).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» на основании результатов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, 13 апреля 2018 года главврач онкодиспансера получил от юридического лица незаконное вознаграждение в размере более 1 млн. рублей. За взятку руководитель учреждения должен был создать условия для участия этого юрлица в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ним.