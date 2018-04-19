Белозерцев не допустит, чтобы Серебряков впредь занимал руководящие посты в медицине Медицина

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Бывший главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков, лишившийся должности после возбуждения уголовного дела о получении взятки в размере более 1 млн. рублей, никогда впредь не займет руководящие посты в учреждениях здравоохранения. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, этого не допустит ни он, ни один из других глав регионов.

Иван Белозерцев сообщил, что, по информации, которой он располагает, взятку главврачу дал представитель одной или двух саратовских компаний.

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«Насколько мне известно, против саратовской компании будет возбуждено уголовное дело или объединено в одно — за дачу взятки», — сказал он в ходе встречи с главврачами, состоявшейся в поликлинике №7 утром в четверг, 19 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, он неоднократно интересовался чистотой сделок при закупке лекарств, однако его уверяли, что Виталий Серебряков — честный и порядочный человек, не замеченный ни в чем противозаконном.

«Министр [Владимир Стрючков] мне докладывает — я верю», — отметил губернатор.

Он также предостерег руководителей учреждений здравоохранения от необдуманных поступков.

«Если не поймете, если будете действовать некоторые так, как действовали раньше, вас ждет судьба Серебрякова», — сказал он.