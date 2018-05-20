В больницах Пензы начали устанавливать телефоны для связи с контакт-центром в сфере ОМС Медицина

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Массовая установка стационарных телефонов для прямой связи с единым контакт-центром в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) началась в учреждениях здравоохранения Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ТФОМС, на данный момент такие аппараты размещены в 48 больницах, а всего их число планируется увеличить до 66.

Теперь застрахованные граждане могут получить консультацию специалиста непосредственно при обращении за медицинской помощью, то есть не выходя из поликлиники. Никакой номер для этого набирать не нужно — достаточно лишь снять трубку и дождаться ответа страхового представителя.

Телефоны размещены в местах массового скопления пациентов — у кабинетов врачей или регистратур.

Наиболее часто вопросы, поступающие в единый контакт-центр, касаются записи на прием, прохождении диспансеризации, сроков ожидания диагностических услуг и получения полиса ОМС.