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Пензенский кластер «Биомед» нашел новых потребителей на международном конгрессе

13:10 | 22.05.2018 | Медицина

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера «Биомед» приняли участие в работе московского международного конгресса по эндоваскулярной хирургии «TCT Russia – 2018».

Пензенский кластер «Биомед» нашел новых потребителей на международном конгрессе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие объединило 1,5 тыс. специалистов из 36 стран мира.

Участники обсудили актуальные вопросы рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На сессии по гибридному лечению аортального клапана сердца выступил профессор Ренат Акчурин, который представил коллегам успешный опыт по протезированию клапана сердца трансапикальным методом доставки трех производителей, в том числе пензенского ЗАО «НПП «МедИнж».

В рамках конгресса работала выставка, на которой были представлены международные и российские компании-разработчики, производители и дистрибьюторы имплантатов, расходного материала и оборудования для рентгенхирургии.

На пензенском стенде можно было ознакомиться с продукцией предприятия «МедИнж», ООО «Наномед» и ООО «Кардиоплант». Его посетили члены медицинского сообщества, учреждений здравоохранения из 16 регионов России, а также двух медицинских центров США.

Представители предприятий кластера провели переговоры с компаниями-партнерами и дистрибьюторами — «Нордгрупп», «Инвамед», «Экстенмедикал», «Влаант», «Омега» и «МегаторгМед».

По словам советника управляющего по экономическим вопросам компании «МедИнж» Андрея Кошкина, особым интересом пользовались новые разработки предприятий кластера, в частности, коронарный стент с лекарственным покрытием нового улучшенного дизайна, модель которого была представлена в большом формате.

Он отметил, что внимание специалистов также было уделено новому протезу клапана сердца с трансапикальной системой доставки «МедЛаб-КТ», который используется в рамках новейшего метода протезирования аортального клапана.

«Участие в таком масштабном мероприятии позволило нам получить новые связи для продвижения продукции, улучшения ее качества по пожеланиям российского и международного медицинского сообщества», — добавил Андрей Кошкин.

Присутствие предприятий на конгрессе организовано в рамках деятельности центра поддержки предпринимательства Пензенской области, участие в выставочной и деловой программе обеспечено ООО «Центр кластерного развития».

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