В Пензе врачей подготовят к действиям в случае завоза опасных инфекций в период ЧМ Медицина

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Действия медицинских работников в случае завоза на территорию Пензенской области особо опасных инфекций будут рассмотрены в ходе семинара, который состоится в преддверии чемпионата мира по футболу, 9 июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в нем примут участие заведующие поликлиниками, эпидемиологи и инфекционисты.

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Им будет представлен обзор состояния заболеваемости карантинными инфекциями в мире. Медицинские работники обсудят возможные источники инфекции, клиническую картину опасных заболеваний, а также порядок проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Помимо этого, планируется отработка практических навыков при оказании медпомощи больным карантинными инфекциями на базе приемного и стационарных отделений одной из пензенских больниц.

По словам главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения Пензенской области Валентины Калинкиной, врачи должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе завозу особо опасной инфекции.

«К таким заболеваниям относится свыше 16 нозологических форм, среди которых чума, холера, сибирская язва, лихорадка Эбола, крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Денге и другие», — уточнила она.