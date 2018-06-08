В Пензе в рамках форума «InnoMed» состоялась конференция «Innomed-Ortho» Медицина

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Международная научно-практическая конференция «Innomed-Ortho» состоялась в рамках V всероссийского форума «InnoMed» на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе 7 и 8 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступления были объединены общей темой: «Новые технологии в травматологии и ортопедии: от научной идеи к производству в России».

Второй день конференции начался с доклада представителя ООО «Парафарм» Сергея Игнатьева о новых способах диагностики и лечения остеопороза.

Затем выступил начальник отдела продаж ООО «ЗАО «Трек-Э Композит» Сергей Васильченко. Он представил слушателям информацию об организации импортозамещающего высокотехнологичного производства эндопротезов крупных суставов.

Всего во второй день спикеры из разных регионов России и из Китая представили почти 20 докладов.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги конференции, генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») Михаил Ляшков отметил, что она прошла успешно.

«Многие из тех, кто к нам приехал, это специалисты узкого профиля — травматологии и ортопедии. В то же время было уделено внимание кардиологии и эндоваскулярному направлению», — пояснил он.

Михаил Ляшков добавил, что с каждым годом конференция в рамках форума «InnoMed» становится все более масштабной и насыщенной.

Организаторами V всероссийского форума «InnoMed» выступили Минпромторг России, правительство Пензенской области, Минпром региона, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности (Росмедпром), Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК), АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и инженерно-производственный кластер «БиоМед».

Программа мероприятия рассчитана на два дня — 7 и 8 июня.

В рамках форума организована выставка, на которой представлены инновационные разработки отечественной медицинской промышленности, а также зарубежных компаний. От Пензенской области заявлено более 30 проектов.

Деловая программа включает в себя рассмотрение ряда актуальных вопросов отрасли, включая тему подготовки кадров, регистрации медицинских изделий и их экспорта. Также предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии по предприятиям.