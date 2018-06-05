В Пензе разобрали часть стен здания бывшего дома офицеров Общество

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Рабочие демонтировали часть стен здания бывшего дома офицеров в Пензе, масштабная реконструкция которого началась в мае 2018 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители и гости города, не успевшие посетить учреждение до его закрытия, получили возможность узнать, как оно устроено изнутри. В частности, сквозь образовавшиеся проемы стали видны некоторые помещения, переходы, лестница и колонны.

О назначении здания, которое использовалось для проведения культурных мероприятий, теперь напоминают лишь сине-белые шторы, виднеющиеся справа от центрального входа.

Ранее гарнизонный дом офицеров на Западной поляне Пензы находился в собственности Минобороны России. В июне 2016 года здание было передано региону.

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7 мая 2018 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице директора Дмитрия Прошкина подписали государственный контракт на реконструкцию здания центра культурного развития «На Ленинградской», который, согласно документам, является структурным подразделением ГБУК «Пензенский областной дом народного творчества».

Общая стоимость работ по контракту составляет более 411 млн. рублей, из них на 2018 год предусмотрено 99,8 млн. рублей, на 2019 — почти 250 млн. рублей, на 2020 — около 62 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться из средств бюджета Пензенской области.

Предполагаемый срок окончания реконструкции — 15 декабря 2020 года.

Согласно паспорту объекта, размещенному на месте проведения работ, проектной организацией является ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса».