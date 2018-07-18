В Пензе почти 50 человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга Медицина

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. 47 человек сдали кровь на HLA-типирование для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова с начала акции, впервые организованной в Пензе «Русфондом», которая стартовала на базе медцентра «Экспертмед» в минувшую субботу, 14 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила один из инициаторов мероприятия Татьяна Демидова.

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Она отметила, что, по данным фонда, во время каждой подобной акции в регистр вступают около 100 человек.

«В среднем мы идем так же, как и в других городах. Возможно, до конца недели 100 и наберем», — предположила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Русфонд» формирует регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Он назван в честь Васи Перевощикова — мальчика из российской глубинки, которому не удалось найти донора.

По последним данным, в объединенной базе зарегистрировано 82,3 тыс. потенциальных доноров костного мозга.

Акция в Пензе, которая проводится в период с 14 по 22 июля, организована при поддержке Фонда президентских грантов. Сдать кровь на типирование можно в медицинском центре «Экспертмед» на улице Кирова, 67, по будням с 7.30 до 15.00 и в выходные с 8.00 до 12.00.