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В Пензенской области закупят больше вакцины против пневмококковой инфекции

13:45 | 19.07.2018 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Объем вакцины против пневмококковой инфекции, которая будет приобретена в Пензенской области в 2018 году за счет средств регионального бюджета, планируется увеличить на 21,5% по сравнению с уровнем 2017-го. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области закупят больше вакцины против пневмококковой инфекции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, это позволит увеличить охват иммунизацией лиц из группы риска.

Как пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галина Рожкова, против пневмококковой инфекции прививаются дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая тех, кто подлежит призыву на военную службу, а также пенсионеров старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, и медицинские работники.

Кроме того, решено рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований, организаций и предприятий приобретение за счет своих средств вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции для проведения иммунизации не менее 30% работающих, не входящих в группы риска.

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