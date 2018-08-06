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Более 20 тыс. посетителей пензенских больниц обратились в «Пункты защиты прав пациентов»

10:53 | 06.08.2018 | Медицина

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Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. 20 тыс. 348 консультаций проведено в «Пунктах защиты прав пациентов» в больницах Пензенской области за период с января по июль 2018 года, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ТФОМС.

Более 20 тыс. посетителей пензенских больниц обратились в «Пункты защиты прав пациентов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пациенты, проходящие лечение в поликлинике и стационаре могут обратиться за поддержкой к дежурному страховому представителю в больнице, что позволяет решать проблемные вопросы непосредственно в процессе получения медицинской помощи, не дожидаясь, когда человек сам позвонит.

Представители ТФОМС одеты в синие жилеты с символикой фонда и надписью «страховой представитель».

Обратившимся пациентам даны разъяснения по вопросам бесплатного лечения, и оказана реальная помощь в направлении на лабораторные обследования, на госпитализацию в дневной и круглосуточный стационары.

Все выявленные проблемы доведены до сведения руководителей медицинских организаций с целью устранения недостатков. Страховые представители работают в поликлиниках ежедневно с 8.00 до 12.00.

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