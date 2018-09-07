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Жители Пензы в выходные смогут проверить здоровье на улицах города

10:30 | 07.09.2018 | Медицина

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Медицинские работники будут консультировать жителей Пензы на так называемых «площадках здоровья» в предстоящие выходные, 8 и 9 сентября, с 12.00 до 17.00.

Жители Пензы в выходные смогут проверить здоровье на улицах города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, около автовокзала можно будет пройти флюорографическое обследование на базе передвижного мобильного комплекса.

В субботу, 8 сентября, на Фонтанной площади всем желающим предлагается выяснить наличие факторов риска неинфекционных заболеваний и задать волнующие вопросы врачам общей практики. Там же будет проводиться подбор адекватного уровня физической нагрузки, динамометрия с целью определения силы кисти руки и спирометрия, позволяющая дать оценку жизненной функции легких.

В сквере «Копилка пословиц» прием будут вести специалисты областной наркологической больницы, которые готовы помочь горожанам справиться с никотиновой зависимостью.

Вблизи торгового центра «Пассаж» предлагается изучить базовые навыки оказания первой помощи. Пришедшие узнают, что делать при кровотечениях, переломах, обморожении и в других экстренных случаях.

Тем, у кого на коже есть образования сомнительного характера, рекомендуется прийти в сквер имени В.Г. Белинского напротив драмтеатра. Там будут работать врачи с дерматоскопом. В воскресенье, 9 сентября, обратиться к специалистам по этому поводу можно будет в сквере Дениса Давыдова.

Также во второй выходной день в сквере имени В.Г. Белинского пациентов будут ждать врачи центра здоровья и областного центра медицинской профилактики.

Представители врачебно-физкультурного диспансера будут дежурить в сквере «Копилка пословиц», а наркологи развернут свою площадку у памятника «Покаяние» на улице Московской.

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