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Почти 165 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за восемь месяцев

11:09 | 12.09.2018 | Медицина

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Более 164 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию в период с января по август 2018 года, что составляет 72,6% от запланированного количества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Почти 165 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за восемь месяцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ведущими факторами риска, как и прежде, являются нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела. С возрастом их распространенность увеличивается. Если до 36 лет они регистрируются в среднем у 36% обследованных, то у лиц старше 60 лет — в 50% случаев.

В рамках проведенных обследований впервые было установлено более 17 тыс. заболеваний.

Лидирующее место среди них — 36% — занимают болезни системы кровообращения. Отклонения в эндокринной системе располагаются на втором месте по частоте впервые выявленных заболеваний и составляют 20%. Среди них 1 тыс. 348 случаев ожирения и 420 — сахарного диабета.

Помимо этого, 305 случаев злокачественных новообразований впервые выявлено у жителей Пензенской области именно при прохождении медицинского осмотра в рамках диспансеризации.

Колоректальный рак и онкологические заболевания молочной железы у женщин занимают лидирующие позиции среди других впервые выявленных при диспансеризации злокачественных новообразований.

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