В Пензе начала работу всероссийская педиатрическая конференция Медицина

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Около 200 специалистов стали участниками всероссийской научно-практической конференции «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике» и XVI конгресса педиатров Тюркского мира и Евразии, которые начали свою работу на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 20 сентября.

Фото: Health.pnzreg.ru

В их числе — ведущие педиатры, крупные ученые, практикующие врачи, представители государственных и общественных организаций, а также специалисты по детскому здоровью из Турции, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

Открывая работу конференции, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков отметил, что данное мероприятие на протяжении многих лет является наиболее значимым и авторитетным в сфере здравоохранения и посвящено решению важнейшей государственной задачи — обеспечению защиты здоровья детей.

«Статус международной конференции свидетельствует об актуальности открытого диалога в интересах детства», — подчеркнул министр.

В свою очередь генеральный секретарь Союза педиатров Тюркского мира Энвер Хасаноглы, приветствуя участников мероприятия, отметил, что это его первый визит в Россию и он очень рад находиться в Пензе.

«Между Россией и Турцией налажены очень тесные связи, очень много научных работ и экспериментов, и проводимый в вашей стране конгресс — яркое тому подтверждение», — сказал он.

Исполняющий обязанности директора ФГАУ «Национальный исследовательский медицинский центр здоровья детей» Минздрава России Андрей Фисенко поблагодарил руководство области за возможность проведения мероприятия всероссийского масштаба, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Конференция «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике» и конгресс педиатров Тюркского мира и Евразии организованы НМИЦ здоровья детей.

Предусмотрена работа секций, посвященных вопросам лечения и профилактики заболеваний у детей. Предполагается, что специалисты обсудят самые сложные случаи из практики и наиболее актуальные общие вопросы, а также предложат новые подходы к решению серьезных задач.