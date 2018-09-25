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При реконструкции больницы имени Захарьина в Пензе намечено использовать опыт Волгограда

10:48 | 25.09.2018 | Медицина

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Опыт станции скорой медицинской помощи Волгограда планируется использовать при проведении реконструкции приемно-диагностического отделения пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

При реконструкции больницы имени Захарьина в Пензе намечено использовать опыт Волгограда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его изучением занимаются представители Пензенской области, которые находятся в Волгограде с рабочим визитом во вторник, 25 сентября.

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В частности, в состав делегации региона вошли министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, главный врач клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Зиновьев и руководитель федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

Помимо знакомства с работой приемно-диагностического отделения, они также осмотрят учреждение с точки зрения применения строительных технологий при организации комфортных условий для пребывания пациентов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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