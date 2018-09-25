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Свинья, которой весной в Пензе провели уникальную операцию, родила шестерых поросят

17:19 | 25.09.2018 | Медицина

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Свинья по кличке Роза из пензенского хозяйства «Красная горка», которой в марте 2018 года была проведена первая в России операция с использованием уникальной робот-ассистированной хирургической системы отечественного производства, дала потомство.

Свинья, которой весной в Пензе провели уникальную операцию, родила шестерых поросят. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает РИА Новости, она родила шестерых поросят. Планируется, что в течение 45–50 суток они будут питаться молоком матери, а затем их переведут на стандартный рацион для молодняка.

Ожидается, что спустя 7–10 дней после этого свинья по физиологическим параметрам вновь придет в охоту. После этого специалисты намерены привезти к ней того же хряка Бориса, которому и в прошлый раз была отведена роль отца потомства.

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Планируется, что во второй раз Роза, страдавшая ранее от бесплодия, родит в конце февраля – начале марта. Тогда специалисты проанализируют, будет ли наблюдаться положительная динамика по крупноплодности и количеству поросят.

7 марта 2018 года в Пензе член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь с помощью уникального российского робота удалил кисту яичника свинье по кличке Роза возрастом 5,5 месяцев.

Хирургическое вмешательство, которое стало первым этапом доклинических испытаний оборудования, прошло успешно и заняло около 30 минут.

26 мая в хозяйство, где содержится свинья, доставили хряка Бориса, которому была отведена роль будущего отца потомства. В июне стало известно, что она забеременела.

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