Горячая линия с пензенским кардиологом состоится 28 сентября Медицина

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Кардиолог пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Наталья Иванкина ответит на вопросы жителей в рамках горячей линии, которая состоится в предстоящую пятницу, 28 сентября.

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В частности, можно будет получить консультации о мерах профилактики, способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Звонки будут приниматься по телефону: +7 (8412) 59-16-90 с 13.00 до 15.00.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, горячая линия организована наряду с другими мероприятиями в Пензенской области в преддверии Всемирного дня сердца, целью которого является повышение информированности жителей о заболеваниях системы кровообращения и их профилактика.