EN
15:25:25 Четверг, 27 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Горячая линия с пензенским кардиологом состоится 28 сентября

13:33 | 27.09.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Кардиолог пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Наталья Иванкина ответит на вопросы жителей в рамках горячей линии, которая состоится в предстоящую пятницу, 28 сентября.

Горячая линия с пензенским кардиологом состоится 28 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, можно будет получить консультации о мерах профилактики, способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Звонки будут приниматься по телефону: +7 (8412) 59-16-90 с 13.00 до 15.00.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, горячая линия организована наряду с другими мероприятиями в Пензенской области в преддверии Всемирного дня сердца, целью которого является повышение информированности жителей о заболеваниях системы кровообращения и их профилактика.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области отметили важность вакцинации против гриппа Спортучреждения региона недостаточно обеспечены тренерами — Григорий Кабельский
Вступил в силу приговор мужчине, сбившему в Заречном экс-супругу по пути в суд Спартакиада муниципальных служащих в Пензе состоится 29 сентября
Пензенские школьники примут участие в фестивале «Робофинист» Занятия в изношенном здании гимназии в Кузнецке намечено восстановить со второй четверти
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама