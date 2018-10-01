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В Пензенской области самая дорогая высокотехнологичная медпомощь оказана в неонатологии

10:19 | 01.10.2018 | Медицина

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Максимальная стоимость лечения с применением высоких технологий — почти 340 тыс. рублей — зафиксирована в Пензенской области в период с января по август 2018 года по профилю «Неонатология». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального фонда ОМС.

В Пензенской области самая дорогая высокотехнологичная медпомощь оказана в неонатологии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такое лечение получили 34 ребенка на базе детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова», — уточнили в ТФОМС.

В пресс-службе добавили, что дорогостоящую медпомощь жителям Пензенской области оказывали и за пределами региона — с начала года три человека с ожогами III степени были направлены в Нижний Новгород, где получили услуги на общую сумму свыше 4 млн. 350 тыс. рублей.

В фонде отметили, что всего за восемь месяцев 2018 года за счет средств ОМС высокотехнологичная медицинская помощь оказана 5 тыс. 119 жителям Пензенской области, в том числе 776 — на территории других регионов; на эти цели направлено более 768 млн. рублей.

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