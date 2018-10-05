В горбольнице №6 в Пензе организуют рентгенохирургическую операционную Медицина

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Рентгенохирургическая операционная будет оборудована в пензенской городской клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина в процессе преобразования первичного сосудистого отделения в региональный сосудистый центр.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, для этого в рамках одного из направлений национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено приобретение ангиографа, а также другого высокотехнологичного медицинского оборудования.

Это позволит оказывать помощь больным с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения.

Подготовка врачей кардиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов и других специалистов будет осуществляться на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.