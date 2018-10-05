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Всех старшеклассников Пензенской области планируется проверить на наркотики

09:55 | 05.10.2018 | Медицина

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Тестирование всех учеников 9–11 классов на раннее выявление потребления без медицинского назначения наркотических и психоактивных веществ планируется провести в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всех старшеклассников Пензенской области планируется проверить на наркотики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что специалисты областной наркологической больницы и прежде брали анализы у школьников с целью профилактики зависимости, однако это не носило столь массовый характер.

В министерстве отметили, что для проведения тестирования, как и прежде, необходимо согласие родителей несовершеннолетних, при этом данная работа будет организована специалистами областной наркологической больницы на базе учреждений образования.

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