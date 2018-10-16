178 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию с начала 2018 года Медицина

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Более 178 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за период с января по сентябрь 2018 года, что составило 79% от запланированного количества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Результаты проведенных обследований говорят о том, что более 50% пациентов имеют те или иные хронические неинфекционные заболевания, с которыми пациент должен наблюдаться у лечащего врача.

У 456 жителей региона диагностирован сахарный диабет, у 7 тыс. — болезни системы кровообращения, у 694 — заболевания органов дыхания. Впервые было выявлено 367 случаев новообразований.

Преимущественными локализациями рака, выявленными при проведении диспансеризации, стали кишечник, молочные железы у женщин и предстательная железа у мужчин. 58% обнаруженных онкологических заболеваний диагностированы на I–II стадии, что увеличивает вероятность излечения.