EN
10:02:04 Вторник, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

178 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию с начала 2018 года

08:09 | 16.10.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Более 178 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за период с января по сентябрь 2018 года, что составило 79% от запланированного количества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

178 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию с начала 2018 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Результаты проведенных обследований говорят о том, что более 50% пациентов имеют те или иные хронические неинфекционные заболевания, с которыми пациент должен наблюдаться у лечащего врача.

У 456 жителей региона диагностирован сахарный диабет, у 7 тыс. — болезни системы кровообращения, у 694 — заболевания органов дыхания. Впервые было выявлено 367 случаев новообразований. 

Преимущественными локализациями рака, выявленными при проведении диспансеризации, стали кишечник, молочные железы у женщин и предстательная железа у мужчин. 58% обнаруженных онкологических заболеваний диагностированы на I–II стадии, что увеличивает вероятность излечения.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский «Дизель» победил «Нефтяник» в Альметьевске В Сердобске пожарные спасли женщину из огня
В Пензе состоится поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова Пензенская «Империя» заняла десятое место в первом туре ЧР по регби-7
Ирина Бугаева представлена коллективу в качестве председателя Кузнецкого районного суда Один из классов пензенской гимназии №6 начали оформлять в юнармейском стиле
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама