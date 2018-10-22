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Десятерым жителям Пензенской области заменены речевые процессоры

09:47 | 22.10.2018 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Речевые процессоры, установленные после кохлеарной имплантации, заменены десятерым жителям Пензенской области, страдающим тяжелой формой тугоухости. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального фонда ОМС.

Десятерым жителям Пензенской области заменены речевые процессоры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ТФОМС пояснили, что на эти цели было направлено 8,7 млн. рублей — в итоге всем нуждающимся пациентам в данной процедуре, согласно плану на 2018 год, успешно проведена замена речевого процесса.

«Медицинская реабилитация после имплантации и замены речевого процесса проведена пациентам на сумму более 368 тыс. рублей», — уточнили в фонде.

В пресс-службе отметили, что специализированная медицинская помощь оказывалась на базе центра реабилитации Минздрава РФ в Московской области, Российском научно-практическом центре аудиологии и слухопротезирования в Москве и Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи.

Кохлеарный имплантат представляет собой специальное вживляемое слуховое устройство, состоящее из двух частей — наружной и внутренней, вживляемой в кость черепа возле уха.

Наружная часть устройства является речевым процессором. Именно он получает и преобразует звуки окружающего мира и речь в электрический импульс. Сигнал расшифровывает внутреннее устройство, которое передает его в мозг.

Замена речевого процессора — процедура, которую раз в 5 лет проходят все носители кохлеарных имплантов. Она необходима для поддержания качества звука.

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