Десятерым жителям Пензенской области заменены речевые процессоры Медицина

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Речевые процессоры, установленные после кохлеарной имплантации, заменены десятерым жителям Пензенской области, страдающим тяжелой формой тугоухости. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального фонда ОМС.

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В ТФОМС пояснили, что на эти цели было направлено 8,7 млн. рублей — в итоге всем нуждающимся пациентам в данной процедуре, согласно плану на 2018 год, успешно проведена замена речевого процесса.

«Медицинская реабилитация после имплантации и замены речевого процесса проведена пациентам на сумму более 368 тыс. рублей», — уточнили в фонде.

В пресс-службе отметили, что специализированная медицинская помощь оказывалась на базе центра реабилитации Минздрава РФ в Московской области, Российском научно-практическом центре аудиологии и слухопротезирования в Москве и Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи.

Кохлеарный имплантат представляет собой специальное вживляемое слуховое устройство, состоящее из двух частей — наружной и внутренней, вживляемой в кость черепа возле уха.

Наружная часть устройства является речевым процессором. Именно он получает и преобразует звуки окружающего мира и речь в электрический импульс. Сигнал расшифровывает внутреннее устройство, которое передает его в мозг.

Замена речевого процессора — процедура, которую раз в 5 лет проходят все носители кохлеарных имплантов. Она необходима для поддержания качества звука.