EN
14:04:46 Четверг, 7 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенской больнице №4 санкомнаты отделения оборудовали поручнями для инвалидов

08:52 | 07.03.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Санитарные комнаты отделения эндокринологии клинической больницы №4 в Пензе оборудованы специальными поручнями для обеспечения комфортного пребывания пациентов с ограниченными возможностями.

В пензенской больнице №4 санкомнаты отделения оборудовали поручнями для инвалидов

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это сделано в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, которая прошла медицинском учреждении в 2018 году. Представители общественного совета проанализировали 846 анкет, заполненных пациентами больницы.

Одним из пяти критериев оценки качества условий оказания услуг является доступность услуг для инвалидов. В клинической больнице №4 этот показатель оценки составил 57 баллов из 100 возможных.

Общественный совет рекомендовал обеспечить стационарные отделения больницы специально оборудованными палатами и санитарными комнатами для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с планом устранения замечаний, разработанным администрацией больницы, комфортные условия пребывания пациентов с ОВЗ будут обеспечены во всех стационарных отделениях до конца 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
В Арбеково начали строить новую школу Еще 10 пензенских многодетных семей получат выплату на улучшение жилищных условий
В мэрии рассказали, где купить цветы на 8 марта в Пензе В колышлейском изоляторе временного содержания выявлены нарушения
На площади в центре Пензы на Масленицу будут угощать гречневой кашей Гериатры начали проводить осмотр ветеранов на дому
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама