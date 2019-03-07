В пензенской больнице №4 санкомнаты отделения оборудовали поручнями для инвалидов Медицина

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Санитарные комнаты отделения эндокринологии клинической больницы №4 в Пензе оборудованы специальными поручнями для обеспечения комфортного пребывания пациентов с ограниченными возможностями.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это сделано в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, которая прошла медицинском учреждении в 2018 году. Представители общественного совета проанализировали 846 анкет, заполненных пациентами больницы.

Одним из пяти критериев оценки качества условий оказания услуг является доступность услуг для инвалидов. В клинической больнице №4 этот показатель оценки составил 57 баллов из 100 возможных.

Общественный совет рекомендовал обеспечить стационарные отделения больницы специально оборудованными палатами и санитарными комнатами для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с планом устранения замечаний, разработанным администрацией больницы, комфортные условия пребывания пациентов с ОВЗ будут обеспечены во всех стационарных отделениях до конца 2019 года.