В Пензенской области с начала года выявлено четыре случая кори Медицина

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Четыре случая кори зарегистрировано в Пензенской области с начала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все заболевшие прошли лечение в стационаре пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

За весь 2018 год в Пензенской области было зарегистрировано 11 случаев кори.

В Минздраве рекомендовали при появлении признаков заболевания вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи.

Читайте также

Корь завезли из Украины в Пензенскую область в новогодние праздники

Корь – высококонтагиозное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Оно начинается с повышения температуры тела, кашля, насморка, першения в горле, слезотечения. На четвертые–пятые сутки болезни на теле появляется сыпь.

Профилактикой кори является проведение вакцинации. Первая прививка делается детям в возрасте 12 месяцев, вторая прививка в 6–7 лет. При контакте с заболевшим, всем, кто не болел корью и не имеет данных о предыдущей вакцинации, проводится экстренная вакцинация в первые 72 часа с момента контакта.

Взрослые, не болевшие корью и не имеющие двух документально подтвержденных прививок от кори в возрасте до 35 лет, могут получить прививку бесплатно в рамках национального календаря прививок в поликлинике по месту прикрепления.