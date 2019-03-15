Болезни системы кровообращения выявлены у 1 тыс. пензенцев в ходе диспансеризации Медицина

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Более 1 тыс. случаев болезней системы кровообращения впервые выявлено у жителей Пензенской области в ходе диспансеризации за январь и февраль 2019 года.

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Кроме того, у 48 человек были обнаружены злокачественные новообразования. Рак молочной железы в 72% случаев диагностирован на I и II стадиях.

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У 105 пациентов выявлен сахарный диабет, у 127 — болезни органов дыхания, у 133 — пищеварения.

Среди факторов риска на первом месте оказалось нерациональное питание — у 43,6% обследованных, на втором избыточная масса тела — у 42%, на третьем низкая физическая активность — у 36%.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, за два месяца диспансеризацию прошли почти 37 тыс. жителей Пензенской области, что составило 17% от годового плана.

Всего за 2019 год обследование должны пройти более 223,5 тыс. человек.