Следователи выяснят, есть ли вина медиков в смерти мужчины в Пензе Медицина

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту смерти жителя Пензы, родственники которого сочли, что он умер из-за длительного отсутствия вызванного на место реанимобиля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по имеющейся информации, мужчина скончался в одном из домов на улице Заовражной 14 марта.

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«Как сообщает его родственник, бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову, однако впоследствии для госпитализации был вызван реанимобиль. Мужчина скончался, как полагает родственник, ввиду длительного отсутствия реанимобиля», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что проведение проверки по данной информации организовано по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию медицинских работников. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила она.