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Следователи выяснят, есть ли вина медиков в смерти мужчины в Пензе

08:07 | 20.03.2019 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту смерти жителя Пензы, родственники которого сочли, что он умер из-за длительного отсутствия вызванного на место реанимобиля.

Следователи выяснят, есть ли вина медиков в смерти мужчины в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по имеющейся информации, мужчина скончался в одном из домов на улице Заовражной 14 марта.

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«Как сообщает его родственник, бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову, однако впоследствии для госпитализации был вызван реанимобиль. Мужчина скончался, как полагает родственник, ввиду длительного отсутствия реанимобиля», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что проведение проверки по данной информации организовано по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию медицинских работников. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила она.

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