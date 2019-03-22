Пензенский губернатор прокомментировал ситуацию с детским санаторием «Солнышко» Медицина

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию с детским санаторием «Солнышко», расположенным на улице Гагарина в Пензе, работа которого приостановлена с 30 января 2019 года.

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«Здание, где располагался санаторий, находится в аварийном состоянии. Мы не можем рисковать жизнью детей и персонала, но мы нашли вариант, который будет удобен для родителей», — сказал он в ходе приема граждан, состоявшегося в минувший четверг, 21 марта.

Глава региона пояснил, что основной задачей на данный момент является продолжение оказания услуг населению, увеличив при этом по возможности число медицинских работников.

«Наиболее целесообразным будет создать муниципальный детский сад с оздоровительным уклоном на базе центра помощи семье и детям Октябрьского района, который специально адаптирован под прием детей. Решением этого вопроса сейчас занимаются администрация Пензы и правительство Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Солнышко» предназначено для часто болеющих детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. В нем круглогодично и круглосуточно осуществлялась комплексная медико-педагогическая реабилитация детей с неспецифическими заболеваниями органов дыхания, лор-органов, неврологической патологией и нарушениями речи.

Учредителем санатория с 2017 года является министерство здравоохранения Пензенской области.

На сайте учреждения размещено объявление, согласно которому прием пациентов в здании на улице Гагарина временно прекращен на основании технического заключения о состоянии строительных конструкций, выданного МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации».