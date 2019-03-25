В Пензе начала работу школа по уходу за паллиативными пациентами Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Школа по уходу за паллиативными пациентами начала свою работу в пензенском областном госпитале для ветеранов войн.

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«Здесь родственники тяжелобольных пациентов изучают теоретические основы и на практике осваивают навыки ухода за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

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В ведомстве пояснили, что родных, в частности, учат, что делать с пролежнями, как организовать питание и пользоваться современными средствами реабилитации, а также как не допустить эмоционального выгорания во время ухода за близким человеком.

«Занятия проводятся в кабинете медицинской профилактики на первом этаже приемного отделения по вторникам и четвергам с 15.00 до 16.00», — уточнили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что в госпитале развернуто 100 паллиативных коек и пять коек сестринского ухода, благодаря которым за год помощь получают более 1,9 тыс. человек.